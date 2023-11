The Rookie: politieserie met Nathan Fillion komt naar Netflix

Het misdaaddrama The Rookie is nu nog exclusief te zien bij Videoland, maar daar komt binnenkort verandering in: vanaf 1 december is de serie ook te bekijken op Netflix. Volgens Netflix gaat het om meerdere 'seizoenen' hoewel niet duidelijk is hoeveel er beschikbaar worden gesteld (op Videoland zijn nu vier van de vijf seizoenen te zien). The Rookie volgt veertiger John Nolan (Nathan Fillion uit Castle), die de politie helpt met het verijdelen van een bankoverval en vervolgens besluit om zijn langgekoesterde droom om agent te worden alsnog te verwezenlijken. Als oudste 'groentje' bij de LAPD wordt hij echter door veel van zijn collega's met argusogen aangekeken. The Rookie werd bedacht door Alexi Hawley, die tevens werkte aan Castle en onlangs The Recruit maakte voor Netflix. Momenteel is er ook een zesde seizoen in de maak.