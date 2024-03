The Promised Land: droevige Deense diepgang

Tja, wat doen we, circa 1755, met dat verschrikkelijke en gigantische Jutland, een schiereiland dat aan Denemarken bungelt en bars en niet te ontginnen lijkt. Niet te ontginnen als in: er groeit niks anders dan nutteloze heide-plantjes, dus wat heb je aan die eindeloze vlaktes. Enter: kapitein Ludvig Kahlen. Gespeeld door Mikkelsen, die we eerder en zeer goed zagen acteren in Druk (dronkenschap heeft zijn voordelen, te zien op Netflix en HBO Max), Hannibal (voor veganisme is ook iets te zeggen) en het geweldige Riders of Justice (toeval bestaat wél, Prime Video).

Ludvig Kahlen is een huursoldaat die in het Duitse leger heeft gediend en een vergunning aan de Deense kroon heeft gevraagd om landbouw te plegen in Jutland. ‘Plegen’ is wel het juiste woord, want in Jutland 'landbouwen' is echt een daad; je bent gek als je dat dat doet want er groeit geen moer, behalve die weerbarstige heide-plantjes, waar niemand een mallemoer aan heeft. Zelf vogels en konijnen vinden er niks aan. Er is wel een gewas dat het goed doet op Jutland, maar daar heeft in Europa nog bijna niemand van gehoord in die tijd, behalve mensen als Ludvig Kahlen. Dat gewas heet ‘aardappel’ en in een tijd dat er nog serieuze hongersnoden waren in Europa was dat hoogst welkom. Maar onbekend maakt onbemind: Ludvig Kahlen wordt alom uitgelachen en tegengewerkt.