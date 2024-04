The Night Manager: tweede en derde seizoen in de maak bij de BBC

Tom Hiddleston keert terug als Jonathan Pine in een tweede en derde seizoen van The Night Manager. Dat bericht de website Deadline. De twee nieuwe seizoenen worden geproduceerd door de BBC, in samenwerking met Amazon. Het eerste seizoen van de Britse spionagethriller was een adaptatie van het gelijknamige boek van John le Carré en voor het vervolg zal scenarist David Farr, die tevens verantwoordelijk was voor het eerste seizoen, zelf een nieuw verhaal bedenken. Georgi Banks-Davies (I Hate Suzy, de aanstaande Netflix-serie Kaos) volgt Susanne Bier op als regisseur. Het eerste seizoen van The Night Manager debuteerde in 2016 op tv. De thriller draaide om een nachtportier (Hiddleston) die door de Britse overheid werd gerekruteerd om het vertrouwen van een wapenhandelaar (Hugh Laurie) te winnen. Of Laurie, die net als Hiddleston een Golden Globe won voor het eerste seizoen, ook opnieuw te zien zal zijn is nog niet bekend.