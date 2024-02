The New Look S01E01-02: laveren tussen mode en misère Apple TV+ , Serie , Recensie • 14-02-2024 • leestijd 2 minuten • 3826 keer bekeken • bewaren

© Apple TV+

Scenarist Todd A. Kessler, bekend van Bloodline, presenteert de kijker een uitstekend en spannend portret van couturier Christian Dior en zijn tijdgenoten tijdens de Tweede Wereldoorlog en daarna.

Hij ‘hielp na de Tweede Wereldoorlog met het terugkeren van bezieling en leven in de wereld’. Zo wordt couturier Christian Dior (Ben Mendelsohn) in de eerste aflevering van The New Look omschreven, als hij in 1955 ten overstaan van een groot publiek wordt geïnterviewd op de Parijse Sorbonne-universiteit. Na een aantal zware jaren brengt de Fransman vanaf het midden van de jaren 40 weer joie de vivre. Hoewel een kritische student benieuwd is naar Diors rol in de Tweede Wereldoorlog: waarom bleef hij tijdens de bezetting van Parijs jurken maken voor echtgenotes van prominente nazi’s terwijl zijn vakgenoten dat weigerden?

Welnu, op die vraag geeft showrunner Todd A. Kessler, bekend van het broeierige Bloodline, een antwoord door in een flashback, naar circa 1942, te laten zien wat Dior destijds allemaal uitspookte. The New Look is een dwarsdoorsnede van een bijzondere historische periode en draait niet alleen om Diors rol, maar ook om de relatie van de Franse modewereld met de nazi’s an sich. Zo is ook te zien hoe Coco Chanel (Juliette Binoche) op het punt staat te collaboreren met de Duitsers, terwijl Diors zusje Catherine (Maisie Williams) zich juist bij het verzet heeft aangesloten.

© Apple TV+

Je zou bijna denken dat mode, of haute couture, draait om leven en dood. Zoals wanneer Dior tijdens een banket wordt gedwongen om een scheur in jurk te repareren. De drager, een vrouw met banden met het verzet, heeft moedwillig met een scherp voorwerp in haar kostuum zitten prikken, zodat ze Dior kan waarschuwen: de nazi’s zijn zijn zusje op het spoor. Zo laveert The New Look, telkens tussen mode en misère. Met in het centrum Mendelsohn, die een bedeesd personage neerzet met een troostrijke stem – waar af en toe en vast onbedoeld zijn Australische roots in zijn terug te horen.

© Apple TV+

Mendelsohn wordt naast Binoche en Williams ook bijgestaan door John Malkovich, Emily Mortimer en Claes Bang. Logisch: acteurs willen graag in het werk van Kessler spelen. Kesslers personages zijn gelaagd; zijn sets ogen waarachtig. Kessler weet, zie Bloodline, maar al te goed hoe het is om mensen te portretteren die langzaam wegzakken in een verraderlijk moeras. Dat bewijst hij met The New Look opnieuw en met verve.