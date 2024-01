The Irrational: nieuwe misdaadserie start in februari op Star Channel

Het nieuwe misdaaddrama The Irrational (2023), dat afgelopen september van start ging op de Amerikaanse televisie, gaat volgend jaar in première op de Nederlandse televisie: vanaf woensdag 14 februari zie je elke week een dubbele aflevering op Star Channel. Jesse L. Martin (Law & Order) geeft in The Irrational gestalte aan Alec Mercer, die als gedragswetenschapper met zijn unieke expertise regeringen, politie en bedrijven te hulp schiet bij allerlei zaken waarbij veel op het spel staat. Zijn speciale inzicht zorgt ervoor dat hij de meest complexe mysteries op kan lossen. The Irrational werd bedacht door Arika Lisanne Mittman (Dexter, Timeless). Het drama is gebaseerd op het werk van wetenschapper Dan Ariely en diens bestseller Predictably Irrational.