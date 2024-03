The Inspector Lynley Mysteries S03E01: impactvolle Britse krimi

De afleveringen van The Inspector Lynley Mysteries duren zo’n negentig minuten. Dat geeft de makers de mogelijkheid om de plot in het laatste half uur nog een opzienbarende wending te laten nemen. In de eerste aflevering van het derde seizoen, getiteld In Pursuit of the Proper Sinner, is die ontwikkeling ook te zien. Net op het moment dat je zeker weet wie de verdachte is, nadat de focus al een paar keer is verlegd, dient zich weer nieuwe informatie aan.