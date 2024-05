The Idea of You: ontroerende romkom met diepgang Amazon , Film , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

Een 24-jarige muziekster (Nicholas Galitzine) wordt verliefd op een galerijhoudster (Anne Hathaway) in intelligente boekverfilming.

Als filmmaker Michael Showalter eenmaal in vorm is, dan heeft hij het talent om het genre van de romantische komedie boven zichzelf uit te laten stijgen. Zie bijvoorbeeld zijn geslaagde The Big Sick (2017). Met The Idea of You laat hij zien hoe een ogenschijnlijk lieflijke film alsnog diepgang kan hebben.

De premisse is simpel: de 24-jarige boybandster Hayes Campbell (Nicholas Galitzine uit Red, White & Royal Blue, 2023) wordt verliefd op de 40-jarige galerijhoudster Solène Marchand (Anne Hathaway). Wanneer Solène met haar dochter Izzy (Ella Rubin) en haar vrienden het popfestival Coachella bezoekt, komt Campbell ineens op het pad van Marchand. Terwijl de zanger recht op zijn doel afgaat, etaleert Marchand haar twijfels. Hathaways personage oogt oprecht als een vrouw die een relatie of affaire met een aanzienlijk jongere beroemdheid nog nooit heeft overwegen.

Sterker nog: ze weet eerst niet eens wie Campbell is. Dat spreekt de jongeling niettemin aan: ein-de-lijk treft hij een vrouw die hem behandelt als een normaal medemens. Showalter, die het scenario (gebaseerd op het boek van Robinne Lee uit 2017) schreef met Jennifer Westfeldt, laat vervolgens de ups-and-downs zien van een romance die eigenlijk gedoemd is. Marchand kan zich niet al te kwetsbaar opstellen, want ze vreest dat Campbell snel op haar uitgekeken raakt; Campbell ziet niet in dat hij door zijn liefde voor Marchand ook haar gezin in de schijnwerpers zet van de paparazzi.

Kortom, zo’n relatie blijkt een stuk ingewikkelder dan de twee hadden kunnen vermoeden. Dat is wel het fijne aan The Idea of You: de personages zijn gelaagd en maken allebei een ontroerende ontwikkeling door. Hathaway is goed gecast en heeft van nature al iets ontwapenends. Ze acteert met verve haar liefde voor Campbell zonder die gevoelens van de daken te schreeuwen. Je zou dat een bijzondere vorm van gedecideerd acteren kunnen noemen. Galitzine zet op zijn beurt een twintiger neer die veel meer te bieden heeft dan je zou verwachten.

En dan proberen Showalter en Westfeldt zijdelings ook een feministisch thema aan te snijden. Want waarom worden dit soort relaties altijd bekritiseerd? The Idea of You betoogt juist dat dat gewoon zou moeten kunnen.