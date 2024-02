The Greatest Night in Pop: pijnlijke en ontroerende registratie van bijzonder moment Netflix , Film , Recensie • 29-01-2024 • leestijd 2 minuten • 2756 keer bekeken • bewaren

© Netflix

Documentairemaker Bao Nguyen toont de totstandkoming van het nummer We Are the World in nostalgische film.

In The Greatest Night in Pop toont documentairemaker Bao Nguyen (Live from New York!, 2015) de totstandkoming van het nummer We Are the World van het artiestencollectief USA for Africa in 1985. Vrijwel alle Amerikaanse muzieksterren kwamen destijds samen om tijdens een avond het nummer op te nemen. De opbrengst, zo’n 160 miljoen dollar vandaag de dag, ging naar het bestrijden van hongersnood in Ethiopië.

Dat hele succesverhaal begint bij muziekproducent Quincy Jones en Lionel Richie. Richie wil een nummer schrijven met Stevie Wonder, maar krijgt hem niet te pakken. Michael Jackson neemt zijn telefoon wel op, en dus belandt Richie al snel bij Jackson in huis, waar hij ook kennismaakt met diens slang en chimpansee. The Greatest Night in Pop grossiert in dat soort geestige anekdotes. Zoals wanneer alle sterren een voor een in de studio arriveren en Jones daar al een bord heeft opgehangen met de tekst: check your egos at the door.

© Netflix

Nguyen schroomt ook niet om pijnlijkheden te tonen. De stem van Bruce Springsteen is na een lange tour op; Bob Dylan haalt niet de juiste toon; Al Jarreau is dronken. De mooiste (en meest ontroerende) scène is misschien wel wanneer Wonder Dylan helpt met zijn zangstuk. Bijna intuïtief begint de blinde zanger achter een keyboard Dylans stem na te doen. Of wanneer Jones aan Springsteen uitlegt dat hij ‘een cheerleader van het refrein’ moet zijn.

Maar meer dan nostalgie wordt de film uiteindelijk niet. Dat is wel een gemiste kans: Nguyen had ook iets kunnen proberen te zeggen over hedendaagse popcultuur, of over hoe bijzonder het toen was dat al die beroemdheden een paar uur lang elkaar gezelschap hielden. Maar zover komt de documentaire helaas niet.