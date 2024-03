The Gentlemen S01E01-03: spannende close-ups en speelse slow-motion-shots Netflix , Serie , Recensie • Gisteren • leestijd 2 minuten • 166 keer bekeken • bewaren

© Netflix

Filmmaker Guy Ritchie maakte een spectaculaire misdaadreeks over een aristocraat die zich noodgedwongen onderdompelt in het criminele circuit.

Eddie Halstead (Theo James uit Divergent, 2014) is een ‘aristocratische soldaat’. Hij is als VN-soldaat gestationeerd op de Turks-Syrische grens waar zijn manschappen weinig beleven. Op een dag staat ineens de accountant van zijn vader voor zijn neus. Pa ligt op sterven. Eddie reist af naar het Engelse landgoed van zijn familie om afscheid te nemen van zijn vader. Na diens dood wordt het testament voorgelezen. Niet Eddie’s oudere broer Freddy (Daniel Ings in een heerlijk schmierende rol) krijgt de villa en de hectares aan jachtgronden, maar Eddie zelf.

Freddy is ziedend, en heeft ook nog een groot probleem. Hij heeft een schuld uitstaan bij een groep snode criminelen uit Liverpool. Ook blijkt dat de vader van de broers zijn landgoed al jaren verhuurt aan een bende die daar op grote schaal wiet produceert. Eddie krijgt vanaf dag een te maken met beroepscrimineel Susie Glass (Kaya Scodelario), die deze operatie runt. Zij kan hem helpen met het probleem van zijn broer, maar dan moet Eddie zich ook weer dienstbaar naar haar opstellen. Zoals wel vaker in het oeuvre van filmmaker Guy Ritchie, die deze spin-off van zijn eigen film The Gentlemen (2019) bedacht met scenarist Matthew Read, wast de ene hand de andere.

© Christopher Rafael / Netflix

Die tactiek is niet onfeilbaar: in de eerste aflevering vinden al een paar bloederige wendingen plaats waar Eddie en Glass een mouw aan moeten passen. Zulke scènes worden natuurlijk à la Ritchie op spectaculaire wijze in beeld gebracht, met close-ups en speels gebruik van slow-motion. Ook fascinerend om te zien is hoe Eddie zich steeds meer ontpopt als een man met criminele neigingen: zit dat in zijn DNA, of steekt hij dat op van Glass?

© Christopher Rafael / Netflix

Buiten kijf staat dat Ritchie voor het eerst in jaren weer eens iets memorabels heeft gemaakt. Met een plot die net zoals in vroege films van de Brit, zoals Snatch (2000), helemaal uit de bocht giert. En met oudgedienden zoals Ray Winstone, Giancarlo Esposito, Peter Serafinowicz en Vinnie Jones; acteurs die in Ritchie’s misdaadwereld helemaal op hun plaats zijn.