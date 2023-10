The Following Events Are Based on A Pack of Lies S01E01: perfecte combinatie van akelig én grappig BBC First , Serie , Recensie , TV • 21-10-2023 • leestijd 2 minuten • 1763 keer bekeken • bewaren

Een charlatan raakt 15 jaar geleden vermist en wordt in het heden herkend door zijn vrouw in spannende en intelligente Britse thrillerreeks.

Twee vrouwen komen er in The Following Events Are Based on a Pack of Lies geleidelijk achter dat ze worden bedonderd. Het begint met Alice Newman (Rebekah Staton), wiens echtgenote Robbie Graham (Alistair Petrie) haar 15 jaar geleden ineens verliet. In het heden besluit Graham, die nu door het leven gaat als pool-onderzoeker en academicus Robert Chance, bestsellerauteur Cheryl Harker (Marianne Jean-Baptiste) voor zich te winnen. Vanaf het begin is overduidelijk dat Graham, of Chance, een getalenteerde charlatan is. De makers laten hem in een omineuze, roodgloeiende close-up in de lens kijken, alsof hij de duivel zelve is.

Chance manifesteert zich dan ook vanaf het begin als een ongrijpbaar fenomeen. Newman wil aangifte doen tegen haar echtgenoot maar stuit bij de politie op onwil en onbegrip: tja, je mag je best voordoen als een professor, daar is geen enkel probleem mee. En heeft ze bewijs van alle daden van Graham? Zo vertelt ze aan de agent die haar aangifte weigert aan te nemen dat haar echtgenoot er 15 jaar geleden met al haar geld vandoor ging. Tegelijkertijd tonen scenaristen (en zussen) Penelope en Ginny Skinner dus hoe Chance’s oog is gevallen op Harker, en vooral haar fortuin.

Harker heeft niet lang geleden haar partner verloren aan dementie en Chance speelt hier op perverse wijze op in. Terwijl zij vertelt dat haar man op een gegeven moment moeite had om zich dingen te herinneren, vertelt hij doodleuk over de gefictionaliseerde poolreis die hij op het punt staat om te maken. De serie zegt in die zin iets over hoe vrouwen zich vaak niet geloofd voelen en hoe frustrerend dat moet zijn. Maar The Following Events Are Based on a Pack of Lies is ook satirisch en sarcastisch, in geestige zin. Chance is een aal: je hoopt dat ze hem te pakken krijgen maar het mag wel even duren. De reeks is akelig én grappig en dat blijkt een perfecte combinatie.

