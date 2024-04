The Equalizer: derde seizoen gaat in mei van start op Star Channel

Het derde seizoen van The Equalizer gaat volgende maand van start op de Nederlandse televisie: vanaf 13 mei zie je elke maandag een dubbele aflevering op Star Channel. Queen Latifah (Set if Off) geeft in de actieserie gestalte aan Robyn McCall, een voormalig CIA-agente die nu op eigen houtje mensen die in de problemen zitten probeert te helpen. Rechercheur Marcus Dante (Tory Kittles) probeert haar aanvankelijk te arresteren, maar groeit vervolgens uit tot haar bondgenoot. In het derde seizoen overweegt McCall om te stoppen met haar werk als de Equalizer, totdat Dante haar vraagt te helpen met zijn onderzoek naar een onvindbare groep bankovervallers. De serie is een reboot van het gelijknamige origineel uit de jaren tachtig met Edward Woodward als Robert McCall en werd ontwikkeld door Andrew W. Marlowe en Terri Edda Miller, bekend van Take Two en Castle. Er zijn ook drie Equalizer-speelfilms met Denzel Washington, die nu te zien zijn op Netflix.