The Conference: satirische, weinig authentieke slasher

Als een groep kantoorklerken eropuit trekt naar een bungalowpark voor een teamuitje, dan blijkt een van de collega’s een psychopaat.

Een wereld zonder David Brent is bijna niet voor te stellen. Komiek Ricky Gervais speelde jarenlang de naïeve en onuitstaanbare kantoormanager in The Office. Het personage van Maria Sid in het Zweedse The Conference (Konferensen) is overduidelijk een knipoog naar Brent. Sid speelt Ingela: de baas van een zooitje ongeregeld. Ze werkt met haar team aan de totstandkoming van een winkelcentrum waar eigenlijk niemand op zit te wachten. Om de moraal op kantoor te verstevigen heeft ze een teamuitje georganiseerd in een bungalowpark. Veel wordt er tijdens deze trip overigens niet gefraterniseerd: de kantoorlieden maken vooral ruzie met elkaar.

Gelukkig is er een onverlaat die besluit om de ene na de andere collega te vermoorden. Hij is verkleed als de mascotte van het winkelcentrum en gebruikt een soort kapmes als zijn moordwapen. Filmmaker Patrik Eklund filmt de moordpartijen op speelse wijze, bijvoorbeeld parallel met een cursus bijlgooien (een bijl verdwijnt in een blok hout; een kapmes verdwijnt in een oog). Terwijl de teambuilders elkaar oneliners als ‘ik wil je laten groeien als persoon’ toe strooien, wordt de groep steeds kleiner. En ook is er iets met corruptie, ontdekt door de evidente ‘final girl’ (de jonge vrouw die de verschrikkingen zal overleven, gespeeld door Katia Winter).

Zij neemt het in de slotscène op tegen de psychopaat. En wie er in het pak van de mascotte zit laat zich ook wel raden. Dat is het personage dat het meest manisch kijkt naar zijn collega’s. Veel valt er in die zin in The Conference niet te ontdekken. Eklunds thriller laat zich vooral omschrijven als een bij vlagen grappige satire. Christopher Smith deed het in 2006 echter beter met Severance, een film die ook draait om een groep kantoorklanten die wordt opgejaagd door een sinister wezen.

The Conference, vanaf vrijdag 13 oktober 2023 bij Netflix