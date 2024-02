The Beautiful Game: trailer voor Britse Netflix-film met Bill Nighy

Vanaf vrijdag 29 maart kun je bij Netflix kijken naar het Britse sportdrama The Beautiful Game en vandaag verscheen alvast een eerste trailer. De film volgt Mal (Bill Nighy), die als manager van het Engelse voetbalteam van daklozen zijn spelers naar de Homeless World Cup in Rome leidt. Hij waagt een gok door de getalenteerde maar getroebleerde spits Vinny (Michael Ward uit Empire of Light) aan zijn selectie toe te voegen, maar om een teamplayer te kunnen worden zal hij eerst met zijn verleden af moeten rekenen. The Beautiful Game werd geregisseerd door Thea Sharrock, wiens Wicked Little Letters volgende week in de Nederlandse bioscopen verschijnt. Het script werd geschreven door Frank Cottrell-Boyce, die eerder een aantal films van Michael Winterbottom op papier zette. Cottrell-Boyce werkte tijdens het schrijven samen met de Homeless World Cup Foundation en meerdere dakloze spelers.