The Bay: vierde seizoen van Britse misdaadserie start in mei op VRT 1

In de première probeert DS Jenn Townsend (Marsha Thomason) het vertrouwen te winnen van een familie die net een gezinslid heeft verloren in een huisbrand.

Het zesdelige vierde seizoen van The Bay gaat vrijdag 24 mei van start op VRT 1, waarbij er telkens een dubbele aflevering wordt uitgezonden. Waar de eerste twee seizoenen draaiden om DS Lisa Armstrong (Morven Christie), werd in het derde seizoen Marsha Thomason (Lost) geïntroduceerd als het nieuwe hoofdpersonage DS Jenn Townsend. In de première van het vierde seizoen krijgt Townsend tijdens een late dienst een noodoproep binnen. Ze haast zich naar de plaats vanwaar de oproep komt en treft daar de familie Metcalf, die door toedoen van een mogelijk aangestichte huisbrand net een afschuwelijke tragedie te verwerken heeft gekregen. Jenn moet het vertrouwen van het gezin winnen en uitzoeken wat er precies is gebeurd. Ondertussen heeft ze thuis zo haar eigen problemen: samen met Chris probeert ze hun nieuw samengesteld gezin vol tieners zo goed mogelijk te managen. The Bay is ook al zeker van een vijfde seizoen.