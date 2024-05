The Bay S04E01-02: diepzinnige personages

© ITV

Vierde deel van Brits misdaaddrama draait om een aangestoken huisbrand waarbij de moeder des huizes omkomt.

De moordzaken die centraal staan in The Bay omspannen vaak een heel seizoen. Dat geeft de makers, waaronder scenarist Daragh Carville in het vierde seizoen, de ruimte om personages verder uit te diepen. En meer personages in een misdaaddrama betekent simpelweg ook meer potentiële verdachten en meer dilemma’s voor de hoofdspeurder.

Rechercheur Jenn Townsend (Marsha Thomason) wordt in het vierde deel geconfronteerd met een huisbrand waarbij de moeder des huizes omkomt. Vader Dean Metcalf (Joe Armstrong) blijft achter met zijn kinderen. Terwijl hij machteloos kijkt naar de vuurzee, weet een van de brandweermannen de politie al te melden dat de brand is aangestoken. En Carville windt er geen doekjes om: Dean is een van de hoofdverdachten. Geen verrassing: hij gedraagt zich meteen raar, volgt aanwijzingen van de politie niet op en houdt er een geheime telefoon op na – terwijl alle betrokkenen bij de zaak door Townsend gesommeerd worden om hun telefoon in te leveren.

Carville introduceert nog meer aanknopingspunten: in de buurt van de Metcalfs zijn er de laatste tijd wel vaker brandjes; er zit een daklozencentrum enkele straten verderop; Dean bewaart stiekem een pistool op de bouwplaats waar hij werkt, om zich te kunnen beschermen tegen roofovervallen. En Dean heeft een collega met een crimineel verleden. Als hij tegen Jenn zegt dat hij ‘geen vijanden heeft’, dan denk je: misschien, maar wél een hoop geheimen.

Niettemin eist acteur Armstrong in de eerste twee afleveringen een hoofdrol op, omdat hij met hulp van Carville’s scenario een écht mens van vlees en bloed neerzet, met verlangens en met slechtere kanten. Dat is steevast het kenmerk van een goede krimi: goed acteerwerk valt pas echt op als het met het scenario ook goed zit, en dat is bij The Bay opnieuw van toepassing.