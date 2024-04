The Asunta Case S01E01: meerdere perspectieven op geruchtmakende moordzaak Netflix , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 264 keer bekeken • bewaren

© Manuel Fernandez-Valdes / Netflix

Vijfdelige dramaserie focust zich op de vondst van het stoffelijk overschot van de toen 13-jarige Asunta Basterra in 2013.

Na een documentaireserie (Lo que la verdad esconde: El caso Asunta, 2017) is er nu ook een dramaserie over een moord die Spanje in 2013 in zijn greep hield. Op 21 september van dat jaar werd het stoffelijk overschot van Asunta Basterra gevonden op een weg in de buurt van het Galicische Teo. In The Asunta Case (El Caso Asunta) wordt deze zaak vanuit meerdere perspectieven belicht.

Allereerst zijn er Asunta’s ouders Rosario (Candela Peña) en Alfonso (Tristán Ulloa), die Asunta uit China adopteerden toen ze negen maanden oud was. Ze stond destijds bekend als de eerste Chinese adoptiedochter in de regio. Logischerwijs reageren de twee geschrokken op het nieuws. Politieagent Cristina (María León) wordt op de zaak gezet en ziet al snel verbanden. En ook is er de dubieuze rol van de media, die al snel speculeren over de mogelijke moordenaar – maar ze hebben het fout.

© Jaime Olmedo / Netflix

Wie niet bekend is met de zaak zal niet weten dat Rosario en Alfonso de daders zijn. De twee werden een jaar later allebei tot achttien jaar cel veroordeeld. Interessant aan de openingsaflevering is dat Peña en Ulloa personages vertolken die acteren alsof ze nergens vanaf weten. Ze spelen hun rol als liefhebbende ouders. Dat is interessant omdat sommige sleutelspelers in de media, ook toen het politieonderzoek zich ging focussen op het echtpaar, niet konden geloven dat twee ‘normale’ mensen zoiets op hun kerfstok konden hebben. Maar wie zich verdiept in de zaak zal, uiteraard zoals wel vaker in true-crime-verfilmingen, al snel ontdekken dat Rosario en Alfonso geenszins normaal waren.