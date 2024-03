The Acolyte: trailer voor Star Wars-serie van Disney+

Na Ahsoka is The Acolyte de volgende Star Wars-serie die naar Disney+ komt: de achtdelige reeks is vanaf woensdag 5 juni wekelijks te zien, waarbij er zal worden afgetrapt met de eerst twee afleveringen. The Acolyte speelt zich af ongeveer 100 jaar voor de gebeurtenissen in de film The Phantom Menace, wanneer voormalig Padawan Mae (Amandla Stenberg) herenigt met haar oude Jedi Master Sol (Lee Jung-jae, bekend van zijn hoofdrol in Squid Game) om een reeks brute moorden op Jedi te onderzoeken. Bijrollen zijn er voor Dafne Keen (Logan), Jodie Turner-Smith (Queen & Slim) en Carrie-Anne Moss (The Matrix). De serie werd bedacht door Leslye Headland, die met Amy Poehler werkte aan de Netflix-serie Russian Doll. Ze herenigde tevens met Russian Doll-acteur Charlie Barnett, die een bijrol heeft als Jedi.