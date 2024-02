The Abyss (Avgrunden): bijzonder melodramatische Zweedse rampenthriller

The Abyss (Avgrunden) wil in essentie een typische Amerikaanse rampenfilm zijn. Met grote indringende gebeurtenissen die worden afgewisseld door kleine(re) familiedrama’s. Maar de plaats van handeling, een mijndorpje in het noorden van Zweden, speelt op een ontgonnen berg na amper tot de verbeelding. De mise-en-scène schuurt tegen het saaie aan en latere actiescènes zijn overduidelijk gefilmd op sets.

Hij is van plan om op den duur, met permissie van Frigga’s kinderen, bij haar in te trekken. Daar ziet Frigga's ex en vader van de kids, Tage (Peter Franzén), weer geen heil in. Zodoende ontstaan er meteen clashes, terwijl tegelijkertijd duidelijk wordt dat de hele gemeenschap in de afgrond dreigt te storten. Dus volgt al snel veel geleur met touwen en harnassen, en zijn er verschillende momenten waarop de aarde zich opent en personages verdwijnen in duistere krochten. Totdat het gezever over relaties weer begint. Filmmaker Richard Holm heeft overduidelijk moeite met het vinden van een balans tussen groot en persoonlijk drama.