Thank You, I’m Sorry: ondanks de humor toch zwaarmoedig Netflix , Film , Recensie • 26-12-2023 • leestijd 2 minuten • 1924 keer bekeken • bewaren

© Netflix

Net voordat de Zweedse Sara bevalt van haar tweede kind, vindt ze haar partner dood in bed. Hoe nu verder?

Het gaat niet goed met de relatie tussen Sara (Sanna Sundqvist) en haar partner. Terwijl zij binnen enkele weken zal bevallen van hun tweede kind, twijfelt hij aan hun toekomst samen. Een dag later treft ze hem dood aan in bed. Bijna laconiek laat ze de hulpdiensten binnen. Voor rouw is nog geen tijd; het lijkt alsof Sara’s hoofd gevuld is met vragen: hoe moet ik dit straks in mijn eentje regelen? Gelukkig is er hoop: de zus van de hoofdpersoon, Linda (Charlotta Björck), trekt tijdelijk bij haar in. Om haar een hart onder de riem te steken.

© Johan Paulin / Netflix

Maar Linda, Sara’s oudere zus, heeft van haar leven een puinhoop gemaakt, en heeft een relatie met een ontzaglijk egoïstische vent. Kortom: de vrouwen kunnen wat van elkaar leren, en helpen elkaar gaandeweg de film perspectief te krijgen op hun toekomst. Filmmaker Lisa Aschan giet dit alles in de vorm van een gitzwarte tragikomedie zoals die vrijwel uitsluitend in Scandinavië verschijnen. Zo is er geestig gekibbel tussen Sara en haar schoonmoeder Helen (La Langhammer). Sara heeft de tekst op de grafsteen uitbesteed aan Helen, en dat blijkt niet per se een goed idee, maar wel voer voor humor.

© Johan Paulin / Netflix

Ondanks de grappen hangt er wel een grauwe sluier om de mise-en-scène en de film an sich. Thank You, I’m Sorry (Tack Och Förlåt) is bijzonder zwaarmoedig. Misschien wel omdat Aschan tegengas wil bieden aan al die naïeve films over ontspoorde relaties. Dat maakt het kijken van dit Zweedse drama bij vlagen wel tot een ontbering.