Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story S01E01: weinig enerverend portret van rockster

De ontstaansgeschiedenis van de muziekcarrière van de zanger blijkt niet erg interessant.

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: de ontstaansgeschiedenis van de muziekcarrière van Jon Bon Jovi en zijn band is niet per se erg enerverend. Ja, als hij eenmaal doorbreekt, is er zonder twijfel sprake van sex, drugs, and rock ’n roll. Maar verslaafd raakt Bon Jovi nooit. Bovendien is de rockster al vanaf 1989 getrouwd met Dorothea Hurley, met wie hij vier kinderen heeft. En veel wisselingen in zijn band zijn er ook niet: zo speelt hij al vanaf midden jaren tachtig met drummer Tico Torres en toetsenist David Bryan.

Waar vertelt Bon Jovi dan over in deze tweedelige documentairereeks? Dat hij er hard voor moest werken – maar ook dat zijn ouders altijd een grote steun waren, en dat er geen armoede was in zijn jeugd. En dat hij vond dat hij zangtalent had, in tegenstelling tot twee zangcoaches die hem ergens eind jaren zeventig afwijzen. Maar de zanger moet en zal beroemd worden. Hij groeit op in New Jersey, een weinig populaire plek. Daar komt ook Bruce Springsteen vandaan, die aan het begin van zijn carrière het advies krijgt om maar te doen alsof hij uit New York komt – een veel romantischere plek. Bon Jovi is getuige van het succes van Springsteen en zijn E Street Band en denkt: dat wil ik ook.

Het einde van de jaren zeventig wordt in de documentaire omschreven als een tijdperk waarin het in muziek aan diepgang ontbreekt. Tótdat Bruce Springsteen, die onder meer over arbeidsrechten zingt, ten tonele verschijnt. En met in zijn kielzog Bon Jovi, die in Living Like A Prayer zingt over een echtpaar dat de touwtjes aan elkaar moet knopen. Er is wel een wezenlijk verschil tussen de twee: Springsteen had lange tijd zinnige dingen te zeggen; Bon Jovi wordt op een gegeven moment een glamrocker – met nietszeggende liedjes die vooral over seks en liefde gaan.

Sowieso is dat niet zo sexy aan de rockster; dat hij graag beroemd wil worden. Andere rocksterren wilden graag de boel op stelten zetten, het muzikale landschap veranderen of misschien wel mensen ontroeren. Maar Bon Jovi wilde graag zijn hoofd op een billboard zien. Is niets mis mee, maar levert alleen niet erg veel noemenswaardige anekdotes op.