Tales of the Walking Dead S01E01-02: luchtige, komische spin-off

Tales of the Walking Dead is de vierde televisieserie in de zogeheten Walking Dead-franchise. Zit het publiek nog wel te wachten op post-apocalyptische taferelen? Het antwoord op die vraag is een onomwonden ja. Scenarist Scott M. Gimple, die ook al achter het stuur zat tijdens seizoen 4 t/m 8 van The Walking Dead, laat namelijk zien dat je alleen al met een goede casting een heel eind komt.

In de eerste aflevering spelen Terry Crews (Brooklyn Nine-Nine) en Olivia Munn (Magic Mike) de hoofdrollen. Crews speelt Joe, een noeste doorzetter die de apocalyps heeft overleefd dankzij een schuilkelder onder zijn woning. Joe raakt eenzaam als zijn trouwe hond overlijdt na gebeten te worden door een zombie. Hij besluit af te reizen naar een vrouw met wie hij eerder chatte. Dat is natuurlijk een risico, maar de spierbundel lijkt overal op te zijn voorbereid. Totdat hij onderweg in de kluwen van Evie (Munn) terechtkomt. Evie oogt op het eerste gezicht als de vrouwelijke tegenhanger van Joe: ze woont ook in een kelder en heeft alles prima voor mekaar.

Maar qua persoonlijkheden verschillen de twee wezenlijk: Joe is conservatief; Evie is progressief. Joe is vooral met zichzelf bezig; Evie bekommert zich om het lot van de wereld. Die tegenstellingen leveren natuurlijk geestig gekibbel op. Tales of the Walking Dead grossiert in kleine komische momenten en is überhaupt ten opzichte van de oorspronkelijke serie een stuk luchtiger. Zo speelt Parker Posey in de tweede aflevering een onuitstaanbare kantoorbaas – ook dat levert hilariteit op. De zombies spelen in die zin vooral op de achtergrond een rol. Op de voorgrond is in Tales of the Walking Dead meer ruimte voor menselijkheid.