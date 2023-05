Star Trek Discovery start productie

De productie van Star Trek: Discovery is officieel begonnen. De makers laten alvast wat van de sets zien in een eerste filmpje.

De aanloop naar de eerste Star Trek -serie in ruim tien jaar was redelijk hobbelig. De première van de serie werd tot twee keer toe uitgesteld en showrunner en bedenker Bryan Fuller (eerder werkzaam aan Star Trek Voyager ) besloot het project al vroegtijdig te verlaten . Nu hebben we echter confirmatie dat de opnamen dan eindelijk officieel van start zijn gegaan. Het teasertje toont alvast wat van de sets, de uniformen en het design van het nieuwe schip de Discovery. Er wordt geëindigd met een shot van de Captain's Chair. Rollen in Star Trek Discovery zijn er voor onder andere Sonequa Martin-Green Michelle Yeoh en Doug Jones . Martin-Green zal gestalte geven aan het hoofdpersonage, dat deze keer (nog) niet de kapitein van het desbetreffende schip is. Daarnaast werd James Frain ( The Tudors ) onlangs gecast als de vader van Spock.