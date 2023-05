Star Trek: Discovery: DNA en evangelie keurig bewaakt • Netflix , Serie , Recensie • 27-09-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Nadat J.J. Abrams in de bioscoop Star Trek een nieuw leven schonk, reanimeert zijn team met Discovery ook op televisie de decennia-oude serie. Het resultaat stemt vooralsnog zeer tevreden, al is er relatief weinig nieuws onder de zon.

Wie ooit de hilarische parodie Galaxy Quest zag (met Sigourney Weaver en Alan Rickman in de hoofdrollen) zag, zal tijdens de eerste aflevering van de eerste nieuwe Star Trek-reeks in twaalf jaar tijd toch even moeten gniffelen.

In technisch opzicht is Discovery zichtbaar lichtjaren verwijderd van de oerserie met William Shatner en Leonard Nimoy. Maar de belangrijkste plaats van handelen blijft toch de brug van het sterrenschip van dienst, waar bezorgd kijkende helden overleggen met welke actie de vrede en rechtvaardigheid in het heelal nu weer bewaakt kan worden. Bij een torpedo-inslag wiebelen de acteurs gedienstig heen en weer op hun stoeltje terwijl de diverse statussen worden doorgegeven aan kapitein Georgiou (Michelle Yeoh).

In de lange tijdlijn van Star Trek is Discovery een prequel die zich afspeelt tien jaar voordat de oorspronkelijke reeks uit 1966 aanvangt. De crew van het spaceship Shenzou mag dan wel nieuw zijn, de vijanden zijn dat zeker niet: in een adembenemende proloog ontdekt first officer Michael Burnham (Sonequa Martin-Green, vooral bekend van The Walking Dead) dat een extremistische afscheiding van de vijandelijke Klingon een oorlog wil uitlokken met de Federatie. Het kost weinig moeite om de actualiteit te ontdekken in de rode draad van dit eerste seizoen van de zesde reeks.

De eerste twee afleveringen hebben vaart, zijn spannend en maken nieuwsgierig naar wat de personages nog meer voor ons in petto hebben. Naast Burnham en Georgiou valt vooralsnog vooral commander Saru (Doug Jones) op, de eerste Kelpien die is toegetreden tot de Starfleet. Als een soort Kassandra hebben Kelpiens de gave om dood te voorspellen, wat hen heeft opgezadeld met het vooroordeel laf te zijn.

In de eerste anderhalf uur passeren al muiterij, een veldslag en een verrassende link met een oude bekende de revue. Het DNA en evangelie van de oude serie lijken in het makersteam keurig te worden bewaakt door Eugene Roddenberry, de zoon van de geestelijk vader van Star Trek. Maar het blijft afwachten of showrunner Alex Kurtzman (Alias, Fringe) de spanningsboog vijftien afleveringen vast weet te houden. In het zwakke laatste deel van de nieuwste filmtrilogie leken de makers immers ook hun frisse kruit al wat te hebben verschoten.

Star Trek Discovery, vanaf 25 september op Netflix