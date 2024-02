Sphinx: thrillerserie van Penoza-maker komt in maart naar Videoland

Vanaf vrijdag 22 maart kun je bij Videoland kijken naar de nieuwe thrillerserie Sphinx met onder meer Rifka Lodeizen (Judas) en Marcel Hensema (Hollands Hoop). De zesdelige reeks draait om de veertienjarige Minke Moorman (nieuwkomer Andrea Vass) die exact drie jaar na haar vermissing weer opduikt met een geheimzinnige vleugeltatoeage op haar rug. Minke blijkt niet meer de oude Minke en haar vader Lucas (Hensema) is vastberaden om de waarheid omtrent haar ontvoering te achterhalen. Moeder Eva (Lodeizen) vermoedt dat ze nog steeds in de ban is van haar ontvoerder, die aan een angstaanjagend wraakplan werkt. Twee rechercheurs (Joy Wielkens en Ruth Becquart) volgen ondertussen een mysterieus spoor van gruwelijke (zelf)moorden en raadsels. Sphinx werd geschreven en geregisseerd door Diederik van Rooijen (Penoza, De Stamhouder, Anoniem).