Silent Witness: eerste beelden van 27ste seizoen van BBC-serie

De BBC onthulde vandaag de trailer voor het 27ste seizoen van de misdaadserie Silent Witness. De nieuwe reeks gaat 8 januari (komende maandag) van start op BBC One, hoewel er momenteel nog geen Nederlandse premièredatum bij de NPO of bij BBC First bekend is. Emilia Fox keert terug als forensisch patholoog Nikki Alexander, die dit seizoen nu officieel een relatie heeft met haar collega Jack Hodgson, gespeeld door David Caves. In de eerste aflevering van de 27ste jaargang komt het team op het spoor van de beruchte seriemoordenaar Calvin Dunn (Leo Staar). Johh Hannah (Four Weddings and a Funeral) speelt de patholoog die de autopsies deed van diens slachtoffers. Het nieuwe seizoen van Silent Witness bestaat uit in totaal tien afleveringen.