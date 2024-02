Shōgun S01E01: onvervalst historisch epos

Een schip doemt op in de mist. Op een afgelegen strand staan Japanse samoerai klaar om het vaartuig te enteren. De Britse Kapitein John Blackthorne (Cosmo Jarvis) en zijn crewleden worden aangehouden. Blackthorne beweert slechts handel te willen drijven, maar zijn eigenlijke missie is het verbreken van de monopolie van de Portugezen. Het verhaal speelt zich af in 1600. Tot die tijd hebben de Portugese kolonisten, die kleine gemeenschappen hebben gevestigd in Japan, het Aziatische land zorgvuldig verborgen gehouden voor andere koloniale machten. Met de komst van Blackthorne komt daar een einde aan.

Shōgun is gebaseerd op het boek Shōgun van James Clavell uit 1975 en alle personages zijn gebaseerd op mensen die echt hebben geleefd in de zeventiende eeuw. Zoals Yoshii Toranaga (Hiroyuki Sanada): een van de machtigste krijgsheren in het Japan van toen. Toranaga’s vijanden vrezen dat hij de macht zal grijpen aangezien Japan, vanwege het overlijden van de heerser, voor even bestuursloos is. Precies op het moment dat er in Japan een machtsvacuüm ontstaat en een oorlog dreigt, geeft Blackthorne acte de présence. In de eerste aflevering maakt hij kennis met de Spaanse kapitein Vasco (Néstor Carbonell): een gewiekste zeeman die van Japan is gaan houden en Blackthorne ook enkele woordjes leert.