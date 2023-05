Recap: Sex & Drugs & Rock & Roll S2E1 • Recensie • 02-07-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

Denis Leary speelt in Sex&Drugs&Rock&Roll een net-niet-rockgod die via zijn dochter alsnog succes boekt. Hoe nu verder in seizoen 2?

Afgelopen seizoen zagen we bijna hoe het ego van Johnny Rock (Denis Leary) in elkaar klapte. Zijn droom, een idool van de massa worden, leek niet echt meer te lukken. Hij zat inmiddels in zijn vijfde decennium, zijn band The Heathens was uit elkaar gevallen en het spelen in coverbands of het vinden van een normale baan lagen op de loer. Maar toen volgde een drinksessie in een bar, samen met zijn voormalige drummer Bam Bam (Robert Kelly) en zijn achtergrondzangeres/casual vriendin Ava, (Elaine Hendrix). Johnny probeerde een jongedame (Elizabeth Gillies) te versieren – ze had de hele avond naar hem gekeken. Het bleek Johnny’s dochter. En ze was op een missie.

Net als haar vader verlangde de dochter naar het sterrendom. Met de 200.000 dollar van haar moeder wist Gigi Johnny’s oude band weer bij elkaar te brengen. Ondertussen begon ze een relatie met Flash (John Corbett), de gitarist van de band, die maar wat blij was met de aandacht van de jeugdige schoonheid (Johnny was minder blij, vanzelfsprekend). Met Gigi als leadzangeres en Flash en Johnny als songwriters ontstond er al snel een nieuwe hype rond de band die onder de naam The Assassins optrad.

In de eerste aflevering van seizoen twee verwerkt de band de dood van voormalig Heathens achtergrondzangeres Micki (Kate Hodge). Tijdens het rouwproces duikt de rock-’n-rollfamilie in het verleden. Tijdens het kijken van een homevideo van de Heathens, die Ava heeft gevonden tussen haar oude spullen, komen Johnny en Gigi erachter dat Flash en Ava in de jaren 90 een jaar lang een relatie hebben gehad. Het is aan Johnny om hier overheen te komen. Flash heeft wat uit te leggen.

Sex&Drugs&Rock&Roll SS2, sinds 30 juni op FX