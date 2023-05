Scream S3 begint weer helemaal opnieuw • Nieuws • 28-04-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Het derde seizoen van Scream gooit het roer helemaal om. Er komt een volledig nieuwe cast en een nieuwe showrunner.

Voor de derde reeks zal Brett Matthews (bekend van The Vampire Diaries en Supernatural) achter de schermen namelijk het stokje overnemen van Michael Gans en Richard Register. Dat tweetal kwam na het eerste seizoen al showrunners Jill Blotevogal en Jaime Paglia vervangen, maar aangezien het tweede seizoen vervolgens minder kijkers trok, moesten ook zij weer het veld ruimen. Naast Matthews is verder Queen Latifah aan boord gekomen als producent. De personages uit de eerste twee seizoenen zullen niet meer terugkeren in seizoen drie. Bob en Harvey Weinstein blijven aan als producenten. Zij zijn al sinds de originele Scream-film van Wes Craven uit 1996 bij de franchise betrokken.

De eerste twee seizoenen van Scream zijn in Nederland te zien op Netflix. Vorig jaar werd er nog een Halloween-special toegevoegd. Lees onze recensie van het tweede seizoen