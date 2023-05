Achter de schermen bij Billions S2 • Nieuws • 18-11-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Begin volgend jaar start Showtime met het tweede seizoen van Billions. Neem samen met de acteurs alvast een kijkje achter de schermen.

In Billions geeft Damian Lewis (Band of Brothers, Homeland) gestalte aan het financiële genie Bobby Axelrod, die zich regelmatig schuldig maakt aan omkoping en handel met voorkennis. Openbaar aanklager Chuck Rhoades (Paul Giamatti) heeft een afschuwelijke hekel aan Axelrod en doet er alles aan om hem achter tralies te krijgen. Alles wordt nog eens extra gecompliceerd door Wendy Rhoades (Maggie Siff uit Sons of Anarchy), die als personal coach werkt bij het bedrijf van Axelrod, maar in het dagelijks leven getrouwd is met zijn grootste vijand. In de serie is verder Malin Akerman (Watchmen) te zien als de vrouw van Axelrod, terwijl David Costabile (The Wire, Breaking Bad) gestalte geeft aan zijn rechterhand. Volgens Lewis worden in het tweede seizoen – dat nu in productie is in New York – de rollen omgedraaid en gaat Axelrod dit keer in de aanval.

Billions werd bedacht door David Levien en Brian Koppelman, het schrijversduo achter films als Rounders en Ocean’s Thirteen. Ze werden daarbij ondersteund door journalist Andrew Ross Sorkin, die onder meer als financieel columnist bijdragen levert aan de New York Times. Billions gaat op 19 februari weer verder op Showtime.