Safe Home: Australische dramaserie gaat in mei van start bij de NPO

De vierdelige dramaserie Safe Home gaat volgende maand van start bij de NPO: vanaf zaterdag 18 mei zie je wekelijks twee afleveringen op NPO 3 en NPO Start. Safe Home speelt zich af in het Australische Melbourne, waar Phoebe Rook (Aisha Dee) haar baan als pr-medewerker bij een advocatenkantoor inruilt voor een baan bij een non-profitorganisatie die slachtoffers van huiselijk geweld probeert te helpen. Op haar allereerste werkdag maakt ze echter een grote fout die het leven van een cliënt in gevaar brengt, terwijl ze moet zorgen dat haar nieuwe werkgever subsidie blijft krijgen en ze ook nog verwikkeld raakt in een moordonderzoek. De serie werd ontwikkeld door Anna Barnes, bekend van de Australische remake van de Belgische serie De Twaalf. Barnes werkte zelf ook ooit bij een organisatie die slachtoffers van huiselijk geweld helpt.