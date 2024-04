Rwina S01E01-02: New Kids, maar dan anders Amazon , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

© Amazon / MGM Studios

Flauwe maar doeltreffende komediereeks die draait om drie belhamels vliegt voortdurend heerlijk uit de bocht.

Rwina betekent chaos in de Nederlandse straattaal en precies dat is wat showrunners Flip van der Kuil en Stephan Miras de kijker vanaf de eerste minuut voorschotelen. De serie opent met een explosieve scène waarin de drie hoofdpersonen Danny (Nils Verkooijen), Leroy (Jahmil Dapaloe) en Sinan (Mert Ugurdiken) worden geïntroduceerd terwijl ze achternagezeten worden door een mysterieus figuur. De drie mannen blijken een en ander op hun kerfstok te hebben. Verderop in de aflevering worden ze voor de rechter gedaagd.

De advocaat (Henry van Loon in een koddige rol) die ze toegewezen krijgen drukt ze op het hart dat het een makkie wordt. Maar de officier van justitie (Ilse Warringa) lijkt een gedegen tegenstander. Hoewel de rechter (Hans Dagelet) zijn oordeel al van tevoren lijkt te hebben geveld. Klinkt absurdistisch en dat is Rwina zonder meer. Een kroniek van drie stadse belhamels die erop los stelen (en schelden). En als de boel in de soep loopt, dan komt dat uiteraard door een vrouw. Abbey Hoes speelt Hannah, de love interest van Sinan.

© Amazon / MGM Studios

Sinan wil Hannah graag ‘een keer neuken’. Maar Hannah is de vriendin van Tabaka (een rol van rapper Sjaak). En Tabaka terroriseert de buurt en is een nog ergere crimineel dan Danny, Leroy en Sinan – en zijn handlanger Stolli (Skaffa) ziet er net zo angstaanjagend uit.

© Amazon / MGM Studios

Rwina blinkt uit in eigenheid. Bijvoorbeeld tijdens de scènes in de dönerzaak van Hakan (Ergun Simsek is gezegend met een fijne komische timing), die een gruwelijke hekel heeft aan de hoofdpersonen. Sinan probeert op een gegeven moment een gestolen fotocamera aan de shoarmaventer te slijten. Misschien in ruil voor een paar broodjes döner? Maar Hakan pareert: ‘Het is hier geen ruilbeurs maar een dönerzaak.’

© Amazon / MGM Studios

Die frase doet denken aan de beroemde scène uit New Kids Nitro (2011), wanneer de snackbarhouder zegt: ‘Wie is hier nou de snackbar gij of ik?’ Die verwijzing is vast bewust; Van der Kuil was als acteur te zien in de series en films rondom de bende uit Maaskantje, maar schreef ook mee aan de scenario’s. Ditmaal sloeg hij dus de handen ineen met Miras, met als resultaat een flauwe maar doeltreffende komediereeks die voortdurend uit de bocht giert.