Ronja de roversdochter S01E01-06: de kracht van jonge vriendschap Netflix , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten

Fijne tv-versie van kinderklassieker van Astrid Lindgren (Pippi Langkous).

De nacht dat Ronja (Kerstin Linden) geboren wordt, splijt een blikseminslag de burcht waar ze woont in tweeën. Roverhoofdman Mattis (Christopher Wagelin), Ronja’s vader, reageert redelijk nuchter. ‘We gebruikten toch nooit de hele burcht.’ Mattis is minder blasé wanneer hij, tien jaar later, ontdekt dat aartsvijand Borka (Sverrir Gudnason, Björn Borg in Borg vs. McEnroe) met zijn eigen roversbende en jonge zoon Birk (Jack Berkenholtz Henriksson) in de andere helft is neergestreken.

Dit eerste deel van Ronja de roversdochter – naar het gelijknamige boek van Astrid Lindgren (Pippi Langkous) – speelt zich af in een middeleeuwse, magische wereld. Het woud waar Ronja’s burcht door omringd wordt zit vol met gevaarlijke mythische wezens, zoals aardmannen, onderaardsen en heksenvogels. Toch laten vader Mattis en moeder Lovis (Krista Kosonen) hun enige kind redelijk makkelijk gaan wanneer deze aangeeft de buitenwereld te willen verkennen. Ook thuis ontbreekt het Ronja aan niks, zelfs al is ze eerst nog te jong om zich te realiseren dat haar vader en zijn kompanen al dat lekkere eten en die mooie kleren niet zomaar in het bos hebben gevonden.

Mattis mag dan een warme vader en een joviale rover zijn; hij is geen Robin Hood. Door de acties van zijn bende – en die van Borka – lijden de mensen in het nabijgelegen dorp honger. Zijn slappe excuus ‘maar we roven niet alles’ gaat er bij Ronja dan ook niet in. Die grijstinten in zowel de sympathieke als onsympathieke karakters is één van de sterkste punten van de serie. Geen van de volwassenen is zonder vooroordelen of zwarte randjes. Alleen Ronja en Birk lijken zich niet te laten beïnvloeden door de kleinzerigheid van hun ouders. Terwijl die elkaar uitmaken voor vuile vossenkont, beginnen Ronja en Birk aan een voorzichtige vriendschap.