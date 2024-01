Robyn Hood S01E01: teleurstellende moderne hervertelling van beroemd verhaal Fox , Serie , Recensie • 27-12-2023 • leestijd 2 minuten • 982 keer bekeken • bewaren

Canadese coming-of-age-reeks lijdt onder goedkope sets en soapy uitstraling van de cast.

Scenarist Chris Roberts trekt in Robyn Hood het beroemde verhaal van de banneling die steelt van de rijken en geeft aan de armen naar het heden. De Canadese actrice Jessye Romeo speelt Robyn Loxley, een 24-jarige rapper uit Nottingham die het samen met haar bende, The Hood, opneemt tegen het corrupte establishment. Een rijke projectontwikkelaar (Ian Matthews vertolkt John Prince) heeft zijn zinnen gezet op de arbeiderswijk waar Robyn met haar moeder woont. En Prince gaat over lijken; zo probeert hij in de pilotaflevering Robyns moeder, die telkens met succes bezwaar maakt tegen de plannen van Prince, te laten vermoorden.

Matthews' personage speelt onder een hoedje met de Sheriff (Kira Guloien), een vrouw zonder gewetenswroeging. Robyn bezorgt weleens pakketjes bij de zoon van Prince, in het gigantische penthouse van de familie. Dat geeft de makers natuurlijk al snel een excuus om Robyn te laten infiltreren in het huishouden van de gewiekste rijkaard. Sowieso is alles in Robyn Hood opzichtig en eendimensionaal: de bad guys zijn de bad guys; de good guys zijn de good guys. Er zit vrij weinig tussenin. Roberts gooit daarnaast de kijker meteen in het diepe, en die benadering (met actiescènes en demonstraties tegen Prince) werkt averechts.

Het was raadzamer geweest om Robyn als personage eerst meer uit te diepen. Tegelijkertijd lijdt Robyn Hood ook onder de goedkope sets en de soapy uitstraling van de acteurs. Soms krijg je een glimp van een serie die net zo impactvol had kunnen zijn als bijvoorbeeld een film als Attack the Block (2011, draait ook om jeugdcultuur), maar Robyn Hood slaat vrijwel alle planken mis.