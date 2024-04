Ripley S01: fenomenale boekadaptatie Netflix , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

© Netflix

Steve Zaillian (Schinder’s List) slaat de handen ineen met topacteur Andrew Scott in zwoel en omineus zwart-wit-drama.

Rome, 1961. Een klok die omineus tikt verschijnt in beeld. Een man sleurt in een trapgat aan een lijk. Scenarist en filmmaker Steven Zaillian (Schindler’s List; The Night Of) zet in Ripley meteen de toon. Dit is een verhaal over een man die over lijken gaat. Andrew Scott (Sherlock) geeft op weergaloze wijze gestalte aan het titelpersonage: een seriemoordenaar die bij voorkeur de levens van anderen leeft. Zo belandt hij door een gelukkige samenkomst van omstandigheden vanuit zijn woonplaats New York aan de zwoele Amalfische kust bij Napels. Ripley heeft de opdracht om Dickie Greenleaf (Johnny Flynn) te overreden weer terug te keren naar de Verenigde Staten.

Greenleafs vader kan het niet uitstaan dat zijn zoon, een aspirant-schilder, maar wat aan het flierefluiten is in Italië. Ripley ziet daarentegen mogelijkheden: hij begint Greenleaf te imiteren, misschien wel met als doel om zijn leven over te nemen. Greenleafs vriendin Marge (Dakota Fanning) ziet dit alles met lede ogen aan, en vormt van meet af aan een bedreiging voor Ripley. Sowieso draait Ripley, een adaptatie van The Talented Mr. Ripley (1955) van Patricia Highsmith (al eerder met succes verfilmd in 1999, met een esoterische Matt Damon in de hoofdrol) om zien; om observeren.

© Philippe Antonello / Netflix

Zo bezoekt Ripley in Napels en later in Rome graag kerken waar schilderijen van Caravaggio hangen. Hij lijkt onder de indruk van de meester, die bekendstond om zijn chiaroscuro-techniek met sterke contrasten. Zaillian vat Ripley in een soortgelijke schilderachtige stijl. In overweldigend zwart-wit dat doet denken aan andere Italiaanse filmische grootheden als Antonioni en Fellini. Maar qua angstwekkend surrealisme ook aan David Lynch’ Eraserhead (1977). Er zit simpelweg véél in Ripley. Een serie die je zou kunnen omschrijven als een broodnodige vreemde eend in de bijt. Het drama kijkt niet makkelijk weg, maar is overduidelijk met durf gemaakt.