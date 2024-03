Ricky Stanicky: flauw, vulgair en ordinair, maar ook onderhoudend Amazon , Film , Recensie • Gisteren • leestijd 2 minuten • 57 keer bekeken • bewaren

© Ben King / Prime Video

Worstelaar John Cena speelt de denkbeeldige jeugdvriend van Zac Efron en zijn boezemvrienden in onvervalste (en dus foute) Farrelly-komedie.

Peter Farrelly is misschien wel het meest bekend van de komedie There’s Something About Mary die hij in 1996 maakte met zijn broer Bobby. En dan in het bijzonder de scène waarin het personage van Cameron Diaz een klodder sperma in haar lokken smeert, omdat ze denkt dat het gel is. Farrelly is intussen 67 jaar oud en getuige Ricky Stanicky nog altijd in de ban van spermagrappen. Zo verdient het titelpersonage (John Cena betoont zich wederom een meester in zelfspot) zijn geld door in beduimelde nachtclubs covers van bekende liedjes te vertolken met een twist: hij heeft alle teksten herschreven zodat ze draaien om masturbatie.

Het verhaal begint bij drie jeugdvrienden: Dean (Zac Efron), Wes (Jermaine Fowler) en JT (Andrew Santino) verzinnen in 1999 uit pure noodzaak de denkbeeldige vriend Ricky Stanicky. Tijdens een rondgang langs de huizen op halloweenavond veroorzaken ze per abuis een brand in een woning. Ze laten bewust een jas achter, waar Dean ‘Ricky Stanicky’ in pent met een stift: de schuldige. Sindsdien gebruikt het trio Stanicky als een excuus: om naar concerten te gaan; om op reis te gaan. Aan hun echtgenoten vertellen ze dat ze Stanicky bezoeken, bij wie zogenaamd kanker is gediagnosticeerd. Klinkt allemaal ridicuul, en dat is Ricky Stanicky ook zonder twijfel.

© Ben King / Prime Video

Niettemin dreigen de partners van de drie op een gegeven moment deze farce te ontmaskeren. En dan komt Cena’s personage in beeld. Tijdens een weekend in het gokwalhalla Atlantic City treffen de jeugdvrienden hem. Stanicky, die dan nog door het leven gaat als Rod, zit in zak en as. Hij kan wel wat vrienden gebruiken. Enige tijd later huurt Dean hem in. Hij moet veinzen Ricky Stanicky te zijn. Met ‘de bijbel’ waarin alle gegevens over het denkbeeldige wezen staan, als uitgangspunt. Die kan Cena’s personage maar beter uit zijn hoofd leren. Zo komt Stanicky er onder meer achter dat hij een ‘boomknuffelaar’ is.

© Ben King / Prime Video

De boel loopt natuurlijk (kom op, dit is een Farrelly-film) flink uit de hand. En komiek Jeff Ross speelt en passant een rabbi die nog een paar foute grappen maakt over besnijdenissen. En William H. Macy vertolkt een zakenman die tijdens zijn speeches zonder dat hij het doorheeft een obsceen gebaar maakt. Dit alles is Farrelly pur sang. Flauw, vulgair en ordinair. Maar wél onderhoudend.