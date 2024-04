Reyka S01E01: Silence of the Lambs in Zuid-Afrika Canvas , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

© Fremantle / Quizzical Pictures

Een jonge criminal profiler, die in haar jeugd werd gekidnapt door een serieverkrachter, keert in spannende thrillerreeks weer terug op haar geboortegronden.

Als er in 1994 voor het eerst vrije verkiezingen worden gehouden in Zuid-Afrika, wordt de dan 12-jarige Reyka Gama (Gabrielle de Gama) ontvoerd door serieverkrachter Angus Speelman (Iain Glen uit Game of Thrones). Speelman molesteert en verkracht Gama gedurende een periode van vier jaar, totdat hij wordt gearresteerd en veroordeeld. Twintig jaar later keert Gama (in het recentere heden gespeeld door Kim Engelbrecht), die is uitgegroeid tot een gerespecteerd criminal profiler, na een lang verblijf in het Verenigd Koninkrijk weer terug in Zuid-Afrika. Ze heeft het idee dat ze de trauma uit haar jeugd nog niet heeft verwerkt en zoekt contact met Speelman.

Een dom idee, vindt haar moeder Elsa (Anna-Mart van der Merwe), die de laatste jaren met lede ogen heeft aangezien hoe haar dochter in een diep dal belandde. Terwijl Elsa voor Gama’s dochter zorgde, zat zij aan de drank. Aan het begin van het seizoen is te zien hoe Gama haar leven weer probeert op te pakken en hoe Elsa probeert de voogdij over Gama’s dochter weer over te dragen. Maar de profiler, die op een omvangrijke zaak is gezet, oogt labiel. Aan de ene kant houdt ze zich voortdurend bezig met Speelman, die haar smeekt om haar getuigenis van destijds in te trekken zodat hij vrijgelaten kan worden; aan de andere kant raakt ze gefascineerd door een groteske moord in de jungle.

© Fremantle / Quizzical Pictures

Engelbrecht zet een getormenteerde ziel neer die af en toe wel wat weg heeft van Jodie Foster in The Silence of the Lambs (1992), vooral vanwege Gama’s bijzondere relatie met de Hannibal Lecter (Iains personage) uit Reyka. Waar er de laatste jaren veel teleurstellende televisiedrama’s in Zuid-Afrika verschenen, mag deze serie er, ere wie ere toekomt, echt wezen.