Reportage: Kool op Comic-Con (3) • 23-07-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

Bericht vanuit San Diego, van waaruit De Lagarde-redacteur Danielle Kool ons dagelijks bijpraat over het wereldberoemde popcultuurfestival Comic-Con. Deel 3: oog in oog met Nolan Gould, die Luke speelt in Modern Family.

Terwijl bezoekers rijen dik staan opgesteld om plaats te mogen nemen bij het panel over de twintigste verjaardag van South Park, loopt bedenker van de show Trey Parker vrijdag ongestoord over het Comic-Con terrein. 'Niemand herkent mij ooit,' vertelt hij de zesduizend fans in Hall H, toen hij samen met collega Matt Stone had plaatsgenomen op het podium. 'Of misschien kan het ze gewoon niets schelen.'

Dat is toch iets anders voor de mensen die wel met hun hoofd op de tv en in de bioscoop te zien zijn. Vlak voor het South Park panel begint, ploft in het voorste vak waar wij lucky bastards die door de studio zijn uitgenodigd mogen plaatsvinden Nolan Gould naast me neer. De jonge acteur, die al zeven jaar Luke speelt in hitserie Modern Family, wordt door menig aanwezige in de zaal achter ons nog aan zijn achterhoofd herkend. Een flink aantal fans komt even langs om hem gedag te zeggen. En te laten weten dat ze hem echt niet willen storen. Maar of ze toch even een selfie mogen maken. De 17-jarige vindt het prima.

Veel sterren hebben in de jaren de perfecte oplossing gevonden voor de gevolgen van hun bekende kop. Op Comic-Con gaat een flink deel van de bezoekers verkleed, en er zijn flink wat uitdossingen die elke vorm van herkenning uitsluiten – als je het een beetje snugger aanpakt tenminste. Star Trek Beyond-scriptschrijver en acteur Simon Pegg vertelde in Hollywood Reporter deze week dat hij een aantal jaar geleden voor het eerst een poging waagde anoniem de conventie over te wandelen. Verscholen onder een helm uit Shaun of the Dead wandelde hij over de vloer, tot iemand hem om een handtekening vroeg. Toen Pegg verbijsterd vroeg hoe de fan hem in godsnaam had herkend, wees die op de borst van de Brit, waar zijn toegangspas hing met daarop in koeienletters zijn naam.

Zodra de complete cast van een show zich verzamelt, is het hek helemaal van de dam. Vrijdag nemen de acteurs van de serie Scream Queens onverwacht een kijkje bij de stand van hun serie. Ondanks de pogingen van de beveiliging om mensen toch vooral door te laten lopen, verzamelt zich al snel een menigte die - met telefoons en iPads boven hun hoofd - de acteurs toe joelen. Vooral nieuwe castleden Taylor Lautner en John Stamos makenen nogal enthousiasme los. En mogelijk wat gehoorschade.

De piep in mijn oor van de vrouw naast me die vanuit haar tenen naar Stamos 'I love you uncle Jesse' gilde, begint gelukkig al wat af te nemen.