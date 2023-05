James Gunn (Guardians of the Galaxy) gaat aan de slag met een reboot van Starsky & Hutch.

Verschillende zenders en VOD-diensten zouden al interesse getoond hebben in het project, dat wordt geschreven door Gunn zelf. Hij krijgt daarbij hulp van zijn broer Brian en zijn neef Mark. Gunn zal ook een aantal afleveringen regisseren, mits zijn drukke schema dat toelaat, want hij heeft ook nog een derde Guardians of the Galaxy -film in de planning staan. De regisseur is tevens bekend van films als Slither en Super en schreef de scenario's voor de Scooby Doo-films en Zack Snyders Dawn of the Dead-remake. Starsky & Hutch was in de jaren zeventig te zien op ABC. Het bekende politieduo werd toen gespeeld door Paul Michael Glaser en David Soul. De serie kreeg in 2004 al eens een bioscoopversie, waarin de iconische rollen werden overgenomen door Ben Stiller en Owen Wilson.