Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV S01: kinder-tv zal nooit meer hetzelfde zijn HBO Max , Documentaire , Recensie • Vandaag • leestijd 3 minuten • bewaren

© Investigation Discovery

Hoe kan je je kind het makkelijkst voor altijd traumatiseren? Maak van hem of haar een kindster.

Van de documentaire Showbiz Kids (te zien bij HBO Max) weten we al dat het leven van een kindster niet over rozen gaat. De miniserie Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV (ook HBO Max) laat zien: het kan altijd nog erger.

De vierdelige serie geeft een onthutsend kijkje achter de schermen bij Nickelodeon - naast Disney Channel dé provider van kinderentertainment - in de jaren 90 en aan het begin eenentwintigste eeuw. De hoofdrol is weggelegd voor Dan Schneider, de man achter successeries als All That (een soort Saturday Night Live maar dan met kinderen), The Amanda Show (met Amanda Bynes) en iCarly. Daarnaast is Schneider, zo blijkt uit de getuigenissen van voormalige werknemers, een dictatoriale en seksistische eikel.

Vooral zijn vrouwelijke collega’s moesten het ontgelden. Hij liet twee vrouwelijke schrijfsters van All That werken voor één salaris, gaf ze vernederende opdrachten en vroeg vrouwelijke werknemers regelmatig om nekmassages. Maar eigenlijk was iedereen slachtoffer van zijn wispelturige gedrag. Het ene moment was je zijn favoriet, het volgende werd je publiekelijk uitgekotst. Ook de kinderen op de set waren niet immuun. Wee de werknemer of ouder die zich hierover durfde te uit te spreken.

Tegenwoordig zal iedereen deze verhalen herkennen als een schoolvoorbeeld van een giftige werksfeer en een klassieke gaslighter, maar toen (Schneider werkte tussen 1994 en 2019 bij Nickelodeon) betekende je mond opentrekken dat je een verdere carrière in de industrie wel kon vergeten. Met dezelfde hedendaagse blik kunnen veel van de scènes uit de series ook echt niet meer door de beugel. Jonge actrices, zoals Jamie Lynn Spears in Zoey 101, die stroperige vloeistoffen in hun gezicht krijgen gespoten? Hi-la-risch! Een scène waarin een jonge Ariana Grande met haar handen probeert sap uit een aardappel te persen, terwijl ze ‘come on, give up the juice’ kreunt? Vermaak voor het hele gezin!

Naar aanleiding van deze docuserie heeft Schneider al via een woordvoerder laten weten dat van de duizenden mensen met wie hij over de jaren gewerkt heeft er velen hem nog steeds laten weten met hoeveel plezier ze dit hebben gedaan en dat scripts altijd nauwkeurig door meerdere mensen op gepastheid werden doorgelezen.

Maar het kan altijd nog erger, zo blijkt in aflevering drie uit het hartverscheurende relaas van een voormalige kindster die vertelt hoe hij op zijn vijftiende door een Nickelodeon-medewerker stelselmatig seksueel werd misbruikt. Alle waakzaamheid van zijn vader – tevens manager – mocht niet baten. Zijn zorgen werden weggewuifd. De werknemer in kwestie was homoseksueel, dus wellicht was de vader gewoon homofoob? Uiteindelijk werd de vader vakkundig door de dader buitenspel gezet. Het meest ontluisterende detail? Hij was niet eens de enige pedofiel die op de Nickelodeon-set rondwaarde.

Quiet on Set – en Showbiz Kids – maken één ding pijnlijk duidelijk: wil je je kind voor altijd traumatiseren? Maak dan van hem of haar een kindster.