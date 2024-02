Queer Eye S08: groter, korter en onbevredigend Netflix , Documentaire , Recensie • Gisteren • leestijd 3 minuten • bewaren

De formule van Queer Eye is na acht reeksen nog even effectief. Maar de makers lijken de focus in dit korte tussenseizoen te missen. En binnen de Fab 5 lijken de verhoudingen wat te verschuiven.

Voor wie reality-hit Queer Eye nog nooit gezien heeft: vijf vrolijke gays nemen een week lang iemand op sleeptouw die om wat voor reden dan ook een upgrade nodig heeft. Van weduwnaar tot mantelzorger, van altruïstische buurtwerker tot gediscrimineerde kok: iedereen die de 'Fab 5'-behandeling krijgt, ziet de toekomst met meer vertrouwen tegemoet en snapt weer waar het in het leven om hoort te draaien. Ook de kijker kan na een paar shots Queer Eye weer even geloven in een betere wereld en het effect van een simpele omhelzing, een paar liefdevolle woorden en een goede dosis optimisme.

De formule werkt al 71 afleveringen, en netto is seizoen 8 even effectief en ontroerend als de voorgangers. Maar toch lijkt er iets geks te zijn aan deze reeks, die zich wederom afspeelt in de staat Louisiana. Aan de kandidaten ligt het niet, integendeel. Iedere deelnemer weet binnen een paar actiescènes het hart van iedere toeschouwer te winnen: of het nou de coach is van een team vol dove jonge sporters, de KISS-fan die al dertig jaar voor zijn gehandicapte broer zorgt of de ex-non die na veertien celibataire jaren als death-row-begeleider moet ontdekken wat zij op dating gebied eigenlijk zoekt.

Maar het voelt toch als een teleurstelling dat deze reeks slechts zes episodes kent, waarmee seizoen 8 de kortste (reguliere) reeks uit de serie is geworden. Mogelijk heeft dit iets te maken met het vertrek van interieurdesigner Bobby Berk, die dit najaar via Instagram bekendmaakte dat hij een andere weg in wil slaan – al begonnen fans al snel te speculeren met wie van de andere 'Fab 5'-guys hij precies ruzie zou hebben (vermoedelijk de altijd zo serene kledingexpert Tan).

Waar de vijf mannen in de vorige seizoenen gelijkwaardig voelden, is de aandacht die de verschillende leden van de transformatiebrigade krijgen ditmaal echt uit balans. Hoe groot zijn verbouwing ook is (hele snoepwinkels en sportaccommodaties gaan deze keer op de schop), Bobby lijkt alleen aan het begin en aan het eind meer dan twee zinnen te mogen zeggen. De fysieke make-overs waar stylist Jonathan Van Ness verantwoordelijk voor is, krijgen aanzienlijk meer tijd, net als de culinaire tips en wetenswaardigheden van keukenprins Antoni (die ook dit seizoen weer opmerkelijk vaak volstrekt zinloos zonder shirt door het beeld loopt).

De meeste indruk blijft de serie maken op momenten dat de mannen zichzelf openstellen en met de kandidaten delen wat hun gemeenschappelijke littekens zijn. Tijdens een van de mooiste fragmenten deelt Tan met de ex-non dat ook hij, als moslim uit een streng gezin, geen seks verlangt op een eerste of tweede date. En het is lastig niet vol te schieten als Antoni een Vietnamese kok die haar ouders wil bedanken voor alle kansen die ze kreeg in het leven vertelt dat hij en zijn moeder al bijna hun hele leven van elkaar vervreemd zijn.