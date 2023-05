Powerless S1E1: Beklijft niet ondanks originele invalshoek • TV , Recensie • 05-02-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

De cartooneske televisieserie Powerless kan (nog) niet tippen aan de films van DC comics.

Powerless (machteloos) is gesitueerd in de wereld van DC comics, bekend van Batman, Superman en de Joker. Hier zijn superhelden voortdurend met elkaar in gevecht. En dat is vervelend voor de machteloze burgers; de bewoners van Charm City. Hoe kunnen zij zich verweren tegen vallende betonblokken en rinkelend glas? Emily Locke (Vanessa Hudgens, bekend van High School Musical en Spring Breakers) komt terecht als leidinggevende bij een verzekeringsfirma waar ze deze zogenoemde nevenschade proberen te verzekeren. En nog belangrijker: ze zoeken naar werkbare oplossingen – zoals bijvoorbeeld een airbagpak – voor het rondvliegende puin.

Maar Emily wordt al vanaf haar eerste werkdag tegengewerkt door haar baas Van Wayne (Alan Tudyk). Hij is als product van nepotisme vooral bezig te verkondigen hoe trots hij is als neef van Bruce Wayne (Batman). En Locke’s ondergeschikten kunnen haar grootste ambities ook niet waarderen. Ze is alweer de vijfde leidinggevende dit jaar. Toch zal er moeten gewerkt worden aan nieuwe concepten, want midden in de (pilot)aflevering komt Van Wayne met de boodschap dat al het personeel op korte termijn wordt ontslagen. In het techlab komen Locke en haar nieuwe collega’s samen. Een horloge dat superhelden op afstand kan ruiken, waardoor de drager tijdig kan vluchten, blijkt de redding.

Maar zal Powerless de redding worden voor NBC? Het is wel de eerste televisieserie waar men dus die immens populaire personages uit de stripboekenwereld van DC comics mogen gebruiken. En de originele invalshoek moet ook worden geprezen. Ook acteurs als Danny Pudi – bekend van zijn razendsnelle monologen in Community – en de ervaren Tudyk zijn eveneens goede aanwinsten. Evenals stralend middelpunt Hudgens. Toch weet de serie (nog) niet te beklijven. Zaken als matige CGI herinneren ons – ondanks de bij vlagen geslaagde humor – er telkens aan hoe de films van DC comics een stuk subliemer zijn: denk aan de Batmantrilogie van Christopher Nolan.

Powerless, vanaf 3 februari bij NBC