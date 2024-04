Podcast van de week: Wie redt Wilbert (en de rest van de mensheid)?!

De gesprekken met de zwaarmoedige Wilbert bieden een even luchtige als nuttige blik op het thema mentale gezondheid.

Wilbert van de Kamp (35) lijdt, net als veel mensen van zijn generatie, aan zwaarmoedigheid en depressies. Zijn goede vriendin, journalist Mette te Velde (44), wil in de VPRO-podcast Wie redt Wilbert (en de rest van de mensheid)?! manieren vinden om haar vriend en andere gelijkgestemden te laten zien dat het glas soms halfvol is.

Dit doet Te Velde door elke aflevering in gesprek te gaan met een gast die wél positief in het leven staat. Het gezelschap is uiteenlopend: rapper Donnie vertelt hoe hij een nummer met René Froger maakte (‘Bon gepakt’) om zijn oma een plezier te doen. Vervolgens legt winti-priester Marian Markelo uit hoe ze kracht put uit de geschiedenis van haar familie.