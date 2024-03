Podcast van de week: Vergeet me niet Podcast , Recensie • Gisteren • leestijd 1 minuten • bewaren

© Nationaal Holocaustmuseum

Een even sobere als indrukwekkende rondleiding door het onlangs geopende Nationaal Holocaustmuseum.

Wanneer Chaja Borzykowski in mei 1941 ontslagen wordt omdat ze Joods is, krijgt ze van haar collega’s - die protesteren tegen het ontslag - een gegraveerde poederdoos. Twee jaar later arriveert ze, na een week in Westerbork, in Sobibor en wordt ze dezelfde dag nog in een gaskamer vermoord.

De poederdoos is een van de objecten in het onlangs geopende Nationaal Holocaustmuseum. In Vergeet me niet wordt verslaggever Reinjan Prakke rondgeleid door conservator Annemiek Gringold, die hem de verhalen achter zes objecten vertelt. Zoals de pet van verzetsstrijder George Maduro, of het medaillon van Rosa Schlamowitz, die op haar 13e overlijdt.