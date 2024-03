Podcast van de week: Het escortbedrog

Margretha van de Laar scoorde een grote hit als zangeres, won internationale danswedstrijden én is eigenaar van het grootste escortbedrijf van Nederland. Haar eerste twee beweringen worden razendsnel ontkracht in Het escortbedrog, en ook het escortbedrijf blijkt berust op leugens en oplichting.

In de podcastreeks van onderzoeksprogramma Pointer duiken journalisten Klaas den Tek en Jerry Vermanen in de praktijken van Van de Laar. Achter de zingende, dansende façade blijkt al snel een keiharde uitbuiter te zitten, die de klanten van haar escortbedrijf afperst en het geld van haar personeel achterhoudt. Desondanks blijft ze jarenlang actief met haar bedrijf, zowel in Nederland als in België - waar Van de Laar uiteindelijk werd opgepakt.