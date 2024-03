Podcast van de week: De vogelspotcast

De natuur maakt plaats voor het museum in de nieuwe reeks van De vogelspotcast. Waar presentatoren Arjan Dwarshuis en Gisbert van Baalen normaal gesproken hun verrekijkers op bomen of de lucht richten, kijken ze nu naar kunstwerken met vogels erop. Het blijkt al snel een gouden greep, die de dynamiek van De vogelspotcast op z’n kop zet.

De afgelopen jaren was Dwarshuis, recordhouder vogels spotten, de autoriteit in de podcast. Hij deelde zijn wijsheid met jeugdvriend Van Baalen. Die wist niets van vogels, maar is wél weer een autoriteit op het gebied van kunst - en dus pakt hij de leiding in deze nieuwe reeks. Zo legt Van Baalen in onder andere het Mauritshuis en het Dordrechts Museum uit hoe je barokke kunst herkent, wat een trompe-l’oeil is en wat het classicisme inhoudt.