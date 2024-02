Patty S01E01-02: prima gecast, speels portret van BN'er Videoland , Serie , Recensie • Gisteren • leestijd 2 minuten • 301 keer bekeken • bewaren

© Mark de Blok / Videoland

Het leven van de zangeres en televisiepresentatrice, vol hoogte- en dieptepunten, blijkt zich uitstekend te lenen voor een televisiedrama.

‘Gewoon overal ja op zeggen, dat is mijn kracht.’ In de openingsscène van Patty blikt Patty Brard (Eva van de Wijdeven) terug op haar leven. Het is 2012, en Brard staat op het punt om bij Sterren springen op zaterdag van de duikplank te springen. Het blijkt zo’n moment vol adrenaline, waarop je je leven overdenkt. Dus mijmert Brard over haar vier huwelijken; over hoe ze miljonair werd, failliet ging en weer miljonair werd. Ze was ‘uitzinnig gelukkig’ maar stond ooit ook met een pot pillen in haar handen.

Regisseurs Will Koopman en Reinier Smit schakelen in Patty voortdurend tussen Brards gelukzalige en tragische momenten en tussen heden en verleden. Zo tonen ze hoe Brard in de jaren 60 met haar gezin vanuit Suriname naar Nederland verhuist. ‘Bye bye tropische idylle, hello Hollandse hartelijkheid’, verzucht Brard in de voice-over. Niettemin blijft ze vastberaden om iets van haar leven te maken, onder meer geïnspireerd door de televisie in de woonkamer, die ‘had iets magisch’. Holly Mae Brood speelt Brard in deze periode van haar leven: ze geeft haar personage vooral vorm met een aanstekelijke vurigheid.

© Mark de Blok / Videoland

De jonge Brard, een onvervalste wervelwind, gaat recht op haar doel af, wordt onderdeel van meidengroep Luv’ en krijgt een relatie met Ron Brandsteder (een intrigerende rol van Chris Peters). De oudere Brard, gespeeld door Van de Wijdeven, oogt bedachtzamer, maar ook kwetsbaar. Het is mooi hoe de actrices elkaar in elkaars spel aanvullen. Het is alleen spijtig dat Patty door al dat intense terugblikken iets te veel leunt op de voice-over. Gelukkig maakt Brards welbekende ordinaire humor (‘Ik heb drie lagen corrigerend ondergoed aan, wil je me dood hebben?’) weer een hoop goed.