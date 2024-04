Patrick Melrose: nieuwe miniserie met Benedict Cumberbatch

Benedict Cumberbatch (Sherlock) verfilmde zijn favoriete boekenreeks als miniserie voor Showtime.

Patrick Melrose is een tv-adaptatie van de semi-autobiografische romans van Edward St Aubyn. De verfilming bestaat uit vijf afleveringen, waarbij elke aflevering gebaseerd is op een van zijn vijf boeken over Melrose. Het titelpersonage (Cumberbatch, die tevens aantreedt als producent) heeft als kind een ontzettend moeizame relatie met zijn vader (Hugo Weaving) en moeder (Jennifer Jason Leigh) en raakt als volwassene verslaafd aan alcohol en heroïne. Gewapend met een sterk gevoel voor humor probeert hij van zijn verslavingen af te komen en zijn jeugdtrauma's te overwinnen. Bijrollen zijn er voor Anna Madeley (The Crown), Blythe Danner (Huff), Allison Williams ( Girls ), Pip Torrens ( The Crown ), Holliday Grainger (The Borgias) en Indira Varma ( Game of Thrones ). Het scenario werd geschreven door David Nicholls (Far From The Madding Crowd).