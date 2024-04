Overzicht: nieuwe films en series op Netflix

© Netflix

Welke films en series komen binnenkort naar Netflix? Een overzicht van de aangekondigde titels voor dit weekend en de komende week...

Dit weekend...

Good Times (vrijdag 12/04, Netflix) Animatieserie gebaseerd op de gelijknamige sitcom uit de jaren zeventig. In de op volwassenen gerichte komedie volgen we de nieuwe generatie van de familie Evans, die samen vertoeven in een sociale huurwoning in Chicago.

Stolen (vrijdag 12/04, Netflix) Zweedse dramafilm gebaseerd op het gelijknamige boek van Ann-Helén Laestadius, over een jonge vrouw die deel uitmaakt van de Sámi-gemeenschap. Ze gaat op zoek naar een moordenaar om een openstaande rekening te vereffenen.

A Journey (vrijdag 12/04, Netflix) Filipijnse dramafilm over een vrouw die kanker blijkt te hebben, maar weigert een behandeling te ondergaan. In plaats daarvan gaat ze samen met haar man en een vriend op roadtrip door Tasmanië om haar bucketlist af te werken.

Love, Divided (vrijdag 12/04, Netflix) Romantische komediefilm uit Spanje waarin de jonge pianiste Valentina een nieuw leven begint en komt te wonen naast een uitvinder die totaal niet van lawaai houdt. Een flinterdunne muur wakkert toch wederzijdse passie aan.

Amar Singh Chamkila (vrijdag 12/04, Netflix) Dramafilm uit India waarin de vlijmscherpe teksten van een nederige zanger uit Punjab een mix van roem en verbolgenheid veroorzaken. Hij worstelt met zowel het succes als de kritiek, tot het moment van zijn dood.

Top Five (vrijdag 12/04, Netflix) Komische film uit 2014 waarin een komiek (Chris Rock) tijdens een interview met een journalist (Rosario Dawson) geconfronteerd wordt met hoogte- en dieptepunten uit zijn leven en carrière. Rock schreef het script en regisseerde.

Solace (zaterdag 13/04, Netflix) Thrillerfilm uit 2015 waarin een FBI-agent (Jeffrey Dean Morgan) jacht maakt op een ogenschijnlijk ongrijpbare seriemoordenaar (Colin Farrell). Hij schakelt daarvoor de hulp in van een helderziende dokter (Anthony Hopkins).

Eye Love You (zondag 14/04, Netflix) Romantische dramaserie uit Japan over een vrouw met een telepathische gave die niet meer in de liefde gelooft. Maar wanneer ze de gedachten van een zachtaardige student niet kan begrijpen, vliegen de vonken alsnog over.

Na het weekend...

The Real Housewives of Beverly Hills S09 (maandag 15/04, Netflix) Realityshow waarin de levens van een stel rijke huisvrouwen in Beverly Hills centraal staan. De vrouwen vliegen elkaar regelmatig in de haren, wat zorgt voor de nodige dramatische perikelen.

Keeping Up with the Kardashians S014 (maandag 15/04, Netflix) Realityshow over de familie Kardashian, met onder meer aandacht voor de zussen Kim, Kourtney en Khloe. De familie heeft inmiddels ook alweer een nieuwe show die te zien is op Disney+.

The Godfather (maandag 15/04, Netflix) Misdaadklassieker met Al Pacino uit 1972 over de zoon van een maffiabaas die eigenlijk niets te maken wil hebben met de criminele kant van de familie, maar uiteindelijk toch gedoemd blijkt om in zijn voetsporen te treden.

Jimmy Carr: Natural Born Killer (dinsdag 16/04, Netflix) Komische special van Jimmy Carr, die onder meer bekend is als de presentator van de Britse panelshow 8 Out of 10 Cats. De komiek specialiseert zich in oneliners die doordrenkt zijn met zwarte humor.

Lady Bird (dinsdag 16/04, Netflix) Komische dramafilm uit 2017 van Greta Gerwig, die vorig jaar de kaskraker Barbie afleverde. De coming-of-age-film draait om de vrij turbulente relatie tussen een jonge vrouw (Saoirse Ronan) en haar moeder (Laurie Metcalf).

Our Living World (woensdag 17/04, Netflix) Britse documentaireserie waarin onderzoek wordt gedaan naar de intelligente, vindingrijkheid en onderlinge verbinding van het leven op onze planeet. Oscarwinnares Cate Blanchett (Carol) is te horen als de vertelstem.

The Circle S06 (woensdag 17/04, Netflix) Combinatie tussen een realityshow en een sociaal experiment, waarin het de deelnemers enkel is toegestaan om te communiceren door middel van online profielen. Uiteindelijk maken ze kans een groot geldbedrag te winnen.

Don’t Hate the Player (woensdag 17/04, Netflix) Competitieve realityshow uit Frankrijk, waarin dertien deelnemers op nul beginnen aan een strategie- en overlevingsspel. Ze strijden om een plek in een zeer luxe villa en de mogelijkheid om 150.000 euro te winnen.

The Grimm Variations (woensdag 17/04, Netflix) Japanse animatieserie met zes verhalen geïnspireerd door de sprookjes van de gebroeders Grimm. De verhalen hebben allemaal een duistere plotwending die de schaduwkant van het menselijke verlangen blootlegt.

Bros (donderdag 18/04, Netflix) Komische dramaserie uit Israël waarin twee vrienden zeer schokkend nieuws ontvangen. Vervolgens reizen ze van Jeruzalem naar Krakau om daar een voetbalwedstrijd bij te wonen en zo hopelijk hun problemen achter zich te laten.

The Upshaws S05 (donderdag 18/04, Netflix) Komische serie over de perikelen binnen de familie Upshaw, met Mike Epps als vader Bennie en Kim Fields als moeder Regina. Wanda Sykes (medebedenker van de sitcom) is te zien als Bennie’s cynische schoonzus.

Judge Dee’s Mystery (donderdag 18/04, Netflix) Historische dramaserie uit China over een briljante detective die door de keizerin naar een grensstadje wordt gestuurd om misdaden te onderzoeken. Al snel belandt hij op de radar van een uiterst mysterieuze vijand.