Obama zegt toch ja tegen talkshow van Bill Maher
01-11-2016

Bill Maher heeft eindelijk president Barack Obama gestrikt voor Real Time with Bill Maher op HBO. Het interview wordt op 4 november uitgezonden.

De komiek en presentator was al het hele jaar bezig om Obama in zijn politieke talkshow te krijgen. In januari startte hij via de website van het Witte Huis een officiële petitie om de president over te halen. Vervolgens riep hij al zijn kijkers op om de petitie te ondertekenen en dat had succes. Het aantal handtekeningen zat al snel boven de 100.000, het aantal dat de regering verplicht om er serieus naar te kijken en een officiële reactie te geven. En ook die reactie is nu positief uitgevallen. Na Real Time with Bill Maher jarenlang geweigerd te hebben, is Obama toch overstag gegaan. Maher mag dan eindelijk met hem aan tafel gaan zitten voor een interview, dat komende vrijdag zal worden uitgezonden.

Hieronder zie je het fragment waarin Maher aankondigt dat de petitie effect heeft gehad. Daarnaast maakte hij ook bekend een stand-up special te hebben geschreven met alleen materiaal over Donald Trump – een beetje zoals Michael Moore onlangs een documentaire wijdde aan Trump – die op woensdag 2 november te zien is via Facebook.