All or Nothing vanaf morgen bij Amazon

De serie All or Nothing is vanaf 6 september ook te zien bij Amazon Prime in Nederland.

All or Nothing geeft football-fans een kijkje achter de schermen bij bekende NFL-teams. In het eerste seizoen staan de Arizona Cardinals centraal en in het tweede seizoen worden de Los Angeles Rams uitgelicht. De documentaireserie neemt de kijker overal mee naartoe; van binnenin de kleedkamer tot aan de zijlijn van het speelveld. De eerste reeks volgt de Arizona Cardinals in het seizoen van 2015. Acteur Jon Hamm ( Mad Men ) is te horen als de vertelstem. Seizoen twee volgt de Rams vanaf het moment dat ze de verhuizing vanuit St. Louis aankondigen. Coach Jeff Fisher wordt na wat slechte resultaten uiteindelijk vervangen door Sean McVay. Bekijk hieronder de trailers voor zowel het eerste als het tweede seizoen van All or Nothing.

Beide seizoenen van All or Nothing (zestien afleveringen in totaal) zijn vanaf 6 september te zien bij Amazon Prime. Ook Netflix volgt football-teams in de docu-serie Last Chance U